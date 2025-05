Brasileiras são eliminadas no Grand Prix de Esgrima da Colômbia

Número 110 do ranking da Federação Internacional de Esgrima (FIE), Marcela Silva passou pela etapa de classificação em 76º no geral.

Laura perde para sul-coreana

Pietra e Renata eliminadas na fase de poules

Pietra Campos perdeu as seis disputas na fase de poules. A atleta do Dourado Esgrima Club, de Lins (SP), foi derrotada pela colombiana Paula Castro (5 x 3), a estadunidense Natalia Toby (5 x 2), a italiana Alessandra Bozza (5 x 0), a peruana Maria Luisa Doig (5 x 1), a panamenha Alessandra Aicardi (5 x 4) e a venezuelana Maria Martínez (5 x 1). No geral ficou com o 139º lugar,

Homens competem no sábado

Na disputa tem início com as fases preliminares, que incluem as poules e as primeiras eliminatórias, para definir os classificados às chaves principais. No domingo, acontecem os confrontos decisivos, a partir da chave de 64 até a final que define os campeões.