Técnico do Ypiranga celebra título da Taça Farroupilha: "Merecemos muito"

O Ypiranga sagrou-se campeão da Taça Farroupilha neste sábado (8). O título inédito conquistado sobre o São Luiz foi muito comemorado pelo técnico Matheus Costa.

— Estou muito feliz por entrar na história do Ypiranga, que é de uma grandeza enorme. Isso nos motiva para a sequência da temporada, em que teremos novos objetivos. É necessário valorizar todos jogadores, que corresponderam da maneira que eu esperava, porque criamos uma expectativa enorme na partida de ida e precisávamos confirmar agora. Merecíamos muito — destacou Matheus Costa.

Além do título, o Canarinho conquistou a última vaga para disputar a Copa do Brasil em 2026. E apesar de ser apenas na próxima temporada, o time de Erechim promete investir mais na Série C do Brasileirão deste ano, já que pode antecipar valores da participação da competição mais democrática do país.

— A conquista de hoje nos dá muita confiança e estabilidade financeira para disputar o Brasileirão. É uma competição com adversários duríssimos, então precisamos nos preparar muito bem. A nossa ideia é manter boa parte dos jogadores que estão no elenco, mas também será necessário nos reforçarmos. Estamos de olho no mercado e nas próximas semanas vamos anunciar quem está chegando. Tenho certeza que todos irão agregar no nosso grupo — acrescentou.

A reapresentação do Ypiranga será no dia 18 de março. Até lá, a ideia do departamento de futebol é contar ao menos com cinco reforços. E dois deles já estão bem encaminhados: o ponta-direita Tomi Montefiori, do Monsoon, e do volante Gabriel Terra, que está no São José.