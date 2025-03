Influenciadora investigada volta a promover "jogo do tigrinho" e é presa em Frederico Westphalen

Uma influenciadora digital de 21 anos foi presa na noite de sexta-feira (8) em um bar de Frederico Westphalen , no norte gaúcho, por violar decisão da Justiça que a impedia de promover jogos de azar na internet.

Segundo a Polícia Civil, a influenciadora de Rodeio Bonito lucrava ao incentivar seguidores a fazerem apostas em plataformas ilegais de jogos de azar, como o conhecido como "jogo do tigrinho" .

Investigada pela Operação Tigresa, a influenciadora de Rodeio Bonito teve as contas bancárias bloqueadas e suspensão dos perfis digitais pela primeira vez em janeiro.

No mandado de busca e apreensão realizado na casa da jovem em Rodeio Bonito, em janeiro, a polícia encontrou R$ 34,9 mil em dinheiro, celulares, documentos e dois veículos. Em fevereiro, a influenciadora voltou a ser flagrada com as publicações nas redes sociais. Na ocasião, ela teve o aparelho de celular e tablet apreendidos.