Enquanto investigava uma facção envolvida nos homicídios no Estado, a Polícia Civil descobriu no Vale do Taquari um esconderijo onde era armazenado um lançador de foguetes antitanque, capaz de derrubar aeronaves e abater veículos. A arma de guerra foi apreendida numa casa, que seria usada como depósito da organização criminosa, no município de Lajeado.