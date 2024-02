Uma cidade que enfrenta as consequências do tráfico de drogas. No primeiro mês de 2024, 17 homicídios foram cometidos em Caxias do Sul, tornando o período o janeiro mais violento em 13 anos. E uma característica principal traduz as razões que fizeram esse crime crescer. De acordo com o levantamento dos setores de inteligência da Brigada Militar e da Polícia Civil, todos os casos têm relação com organizações criminosas que comercializam drogas. Entre eles, 15 mortes seriam acerto de contas e duas aconteceram em confrontos com as forças policiais.