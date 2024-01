O novo ano começa com uma marca preocupante em Caxias do Sul. Mesmo na metade do mês, janeiro de 2024 é o mais violento dos últimos sete anos no município. Até esta terça-feira (16) são 13 mortes violentas no município. Antes, em janeiro de 2017, 15 mortes foram registradas na cidade ao longo de todo o mês, conforme dados dos indicadores de violência da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP). Naquele ano, 14 das vítimas foram por homicídio e uma foi por latrocínio.