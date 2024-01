Com o registro de cinco assassinatos, a violência chamou atenção na noite de segunda-feira (15) em Caxias do Sul. Quatro homens e uma mulher foram mortos em poucas horas, mas, até o momento, as lideranças da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil afirmam que é cedo para dizer que os casos têm relação. A confirmação só deve sair após a investigação da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP).