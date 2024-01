A noite de segunda-feira (15) foi violenta em Caxias do Sul, com quatro assassinatos em um intervalo de apenas três horas. Agora, em 15 dias, a cidade se aproximada de uma marca negativa que foi registrada durante todo o mês de janeiro de 2023: já são 11 crimes contra a vida em 2024, sendo que durante os 31 dias do mesmo mês no ano passado foram 12.