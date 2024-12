Coutinho e Puma Rodríguez aprovam temporada do Vasco: 'Ano muito bom para nós'

O meia-atacante Philippe Coutinho e o lateral Puma Rodríguez aprovaram a temporada 2024 do Vasco, apesar das dificuldades enfrentadas pela equipe na reta final do Brasileirão. Para 2025, a previsão é otimista. "O clube almeja grandes coisas, nós jogadores, também", diz Coutinho.

Entre mudanças dentro e fora de campo ao longo do ano, o Vasco terminou o Brasileirão no 10º lugar. Garantiu vaga na Copa Sul-Americana e alcançou a semifinal da Copa do Brasil. "Eu acho que foi um ano muito bom para nós. É lógico que teve altos e baixos, mas chegamos em uma semifinal de Copa do Brasil, que há muito tempo não alcançávamos. Fizemos grandes jogos. Pessoalmente também foi um ano muito bom", avalia Puma Rodríguez.