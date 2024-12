Permanências, ascensão das gurias e caxiense medalhista em Paris: relembre os destaques de 2024 no esporte

Gabriel Taliari comemora primeiro gol ao lado de Lucas Barbosa em partida que marcou a permanência do Ju na Série A. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O esporte da Serra vibrou com diferentes conquistas em 2024.

A dupla Ca-Ju fez o dever de casa e se manteve nas competições que disputou. Em Paris, um caxiense conquistou uma inédita medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos disputados na capital francesa.

A poucas semanas para o novo ano, o Pioneiro destaca os principais acontecimentos que marcaram 2024 em Caxias do Sul e nos demais municípios da Serra.

Hoje, você vai ver o que de mais importante aconteceu no esporte.

Juventude cumpre objetivo e quase chega à Sul-Americana

Por pouco, o Juventude não teve um ano perfeito. Finalista do Gauchão após oito anos, a equipe repetiu uma campanha histórica ao chegar nas quartas de final da Copa do Brasil e garantiu a permanência na Série A do Brasileirão — o principal objetivo da temporada. Chegou na última rodada da competição com possibilidade de vaga na Sul-Americana, que escapou por um gol de diferença.

Adeus, Carpini. Ano começou com saída do técnico que levou o time de volta para a primeira divisão. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O ano começou agitado: em pleno início da temporada, o técnico do acesso, Thiago Carpini, deixou o Alfredo Jaconi para assumir o São Paulo. No dia seguinte, a direção contratou Roger Machado. Após um início com desconfiança, que quase deixou a equipe de fora da segunda fase do Gauchão, o alviverde impediu o aguardado Gre-Nal da final ao vencer o Inter no Beira-Rio e disputou a taça contra o Grêmio. Empatou em casa, mas foi superado na Arena, com polêmicas envolvendo a arbitragem.

Ju chegou à final do Gauchão após 8 anos. Porthus Junior / Agencia RBS

Na Copa do Brasil, novas façanhas. O Juventude voltou a eliminar o Inter. O triunfo acabou gerando a queda de Eduardo Coudet e no assédio a Roger Machado, que deixou o Alfredo Jaconi em julho para assumir o time de Porto Alegre. Foi a vez de Jair Ventura assumir a casamata alviverde, e convencer ao derrotar o badalado Fluminense nas oitavas de final da competição. Mas o sonho do bicampeonato esbarrou no Corinthians.

Fábio Mathias chegou na reta final do Brasileirão. Leonardo Bidese / Juventude / Divulgação

Com o foco somente no Brasileirão, o time oscilou na reta final, mas se manteve fora da zona de rebaixamento durante quase toda a competição. No pior momento, para evitar a queda, o Ju optou por demitir Jair Ventura e apostar em Fábio Matias. Deu certo. Mais um ano na elite.

Gurias Jaconeras fazem história

Acesso à elite foi a coroação da temporada para as esmeraldas. Nathan Bizotto / E.C.Juventude/Divulgação

A temporada do Juventude foi vitoriosa também no futebol feminino. As Gurias Jaconeras conquistaram o tricampeonato do Interior no Gauchão Feminino.

O triunfo coroou uma campanha histórica. Quatro anos depois da retomada do departamento, as Gurias Jaconeras chegaram ainda à elite do Brasileirão Feminino.

Após vencer na primeira partida diante do Fortaleza, o acesso foi confirmado em uma partida inusitada: por conta da forte neblina no mês de julho em Caxias do Sul, o jogo precisou ser paralisado aos 26 minutos do segundo tempo e os pouco mais de 20 minutos restantes ocorreram no dia seguinte.

Neblina causou o adiamento da partida que definiu o acesso. Nathan Bizotto / Juventude, Divulgação

Um empate em 2 a 2 garantiu a ascensão das Esmeraldas, que estarão entre as 16 melhores equipes do Brasil em 2025.

Claudia foi o Ju na Seleção

Aos 22 anos, Claudia representou o Juventude na Seleção Brasileira feminina. ARTHUR DALLEGRAVE,JUVENTUDE / Divulgação

Título do Interior e permanência

Equipe grená busca em 2025 chegar à Série B do Brasileirão. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Quem também fez o dever de casa foi o Caxias. A expectativa de uma temporada promissora ganhou força após a equipe conquistar o título do interior do Campeonato Gaúcho pela segunda vez em seis anos.

Com troca de comando — saiu Gerson Gusmão e chegou Argel — o Caxias terminou o Gauchão com 14 jogos, cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Foram 19 gols marcados e 19 sofridos. O meia Tomas Bastos fez quatro gols e terminou como o artilheiro da equipe, seguido por Gabriel Silva e Álvaro, com três. O Grená acabou eliminado pelo Grêmio na semifinal.

Na Série C, a campanha do clube na competição foi carregada por muito mais sofrimento e angústia do que de alegrias. Já com Thiago Gomes como técnico, a equipe grená escapou do rebaixamento a uma rodada do fim. Com 21 pontos, o Caxias encerrou a competição em 15º lugar na tabela.

Ficou distante cinco pontos do Remo, o oitavo colocado e última equipe a conquistar a vaga entre os oito melhores que avançaram à segunda fase.

Medalhista bronzeado da Serra

Casanova e a cobiçada medalha de bronze. Renan Mattos / Agencia RBS

Entre as muitas conquistas do esporte local, 2024 permitiu que Caxias do Sul entrasse na história ao ter um medalhista de Bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris. O judoca caxiense Marcelo Casanova, 21 anos, venceu o italiano Simone Canizzaro em sua terceira luta na categoria até 90kg da classe J-2.

Com albinismo e 6,75 graus de astigmatismo, Casanova é o quarto do ranking mundial e compete na categoria dos médios (-90kg) da classe J- 2 (para atletas com definição de imagens).

Para chegar até sua primeira edição dos Jogos Paralimpícos, Casanova passou por três anos de adaptação e evolução no esporte paralímpico.

A paratleta de taekwondo, Maria Eduarda Stumpf, também representou a cidade nos Jogos Paralímpicos de Paris, mas não avançou na competição.

Um cestinha norte-americano em Caxias

Shamell defende as cores do Caxias Basquete. Porthus Junior / Agencia RBS

Maior cestinha da história do NBB, o ala Shamell chegou ao Caxias Basquete no início da pré-temporada. Dá para se dizer, é a maior contratação do história do clube. Em novembro, o ala foi o primeiro atleta a ultrapassar a marca dos 9 mil pontos em sua carreira dentro da principal campeonato de basquete do país.

Título estadual no futsal

A ACBF novamente parou nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal, desta vez diante do Jaraguá. Sendo assim, adiou outra vez o sonho do título brasileiro, que não vem desde 2015.

Por outro lado, a equipe de Carlos Barbosa sagrou-se campeã estadual pela 16ª vez, ao derrotar o Atlântico, de Erechim, na final.