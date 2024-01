A prisão de Osoni da Conceição, conhecido como Dudu, apontado pela polícia como um dos líderes do tráfico na Serra, em um apartamento em Copacabana (RJ), na terça-feira (9), é resultado de um amplo trabalho de integração entre as forças de segurança da Serra. Natural de Cambará do Sul, o homem de 38 anos é, segundo a polícia, um dos principais líderes de uma organização criminosa criada no bairro Bom Jesus, na zona Leste de Porto Alegre, que, ao longo dos anos, criou ramificações na Serra.