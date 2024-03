A investigação de um ataque a banco em março de 2022, na Avenida do Forte, na zona norte de Porto Alegre, levou a Polícia Civil a mapear o patrimônio adquirido por uma quadrilha envolvida numa série de crimes no Estado. Na manhã desta quarta-feira (13), o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) desencadeou a Operação Intocáveis — Ultimato. A ofensiva ocorre no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.