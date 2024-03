A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (13), operação para apreender aeronaves, lanchas, motos aquáticas, carros, imóveis e outros bens adquiridos por grupo criminoso responsável por assalto a bancos, tráfico e agiotagem. A ação ocorre simultaneamente em Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, São Leopoldo, Canela, Lajeado, Encantado, Santa Cruz do Sul, Barão do Cotegipe, Erechim e Ijuí, no Rio Grande do Sul, além de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e Curitiba e Foz do Iguaçu, no Paraná. Até as 10h, duas pessoas tinham sido presas em flagrante em Encantado, no Vale do Taquari, e em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.