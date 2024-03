Veículos, joias, relógios, armas e somas em dinheiros foram apreendidos na manhã desta terça-feira (12) pela Polícia Civil durante uma investigação de lavagem de dinheiro. Na Operação Repasse foram cumpridos 138 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Pelo menos nove pessoas foram presas e 29 armas de fogo foram apreendidas durante a ofensiva. A investigação é da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Viamão.