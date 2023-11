As facções que foram alvo da Operação Senhores do Altomonte, deflagrada nesta quinta-feira (30), pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), eram as maiores fornecedoras de armas ilegais para o cometimento de crimes na Capital e na Região Metropolitana. Investigados há mais de um ano e meio, em trabalho coordenado entre a 1ª e a 3ª Delegacias de Investigação do Narcotráfico (DIN) do Denarc, os grupos mantinham esquema de aquisição no Exterior, venda e até aluguel de armas no Estado, sendo responsáveis por grande parte das mais de 400 peças de material bélico apreendidas em 2023 nas ações do departamento.