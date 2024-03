Lucas Brum Irace, apontado como líder da quadrilha El Patron, que atua com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de uma rede de barbearias foi preso no último domingo (17) por agentes do Denarc com apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio. Ele se preparava para almoçar em uma lanchonete na Barra da Tijuca, perto do apartamento em que vivia quando foi abordado.