Os suspeitos envolvidos na morte do vigilante da empresa STV, João Felipe Alves da Silva, de 43 anos, ocorrida por volta do meio-dia desta segunda-feira (11), passarão por audiência de custódia no começo da tarde desta terça-feira (12). Os homens, de 21 e 27 anos, possuem antecedentes criminais e estão detidos no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp).