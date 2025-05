Estreia em edição histórica: os primeiros animais que chegaram à 45ª Expoleite e à 18ª Fenasul

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Para a Agropecuária Gaúcha, de Ibirubá, no noroeste do Estado, a 45ª Expoleite e a 18ª Fenasul será histórica. Além da retomada das duas feiras, que foram canceladas em razão da enchente no ano passado, marcará a estreia da propriedade nos eventos.