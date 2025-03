"Fica difícil comprovar alguma motivação neste caso", diz delegado sobre assassinato de menino pelo tio em Torres

A Polícia Civil busca entender o que motivou o homicídio de uma criança em Torres , no Litoral Norte, na tarde de quinta-feira (6). A vítima, de 10 anos, foi atacada pelo tio, de 42, em uma residência na Rua Ernesto Silva, no bairro Igra Norte . Ele foi preso.

Além da criança e do tio, no local estava o avô do menino, que é pai do investigado.