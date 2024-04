Pelo menos R$ 14 milhões do tráfico de drogas teriam sido movimentados nos últimos meses por uma facção criminosa com atuação na zona leste e na zona sul de Porto Alegre. O grupo é alvo nesta quarta-feira (3) de ofensiva do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc). São cumpridos 13 mandados de prisão preventiva, durante a Operação Senhores do Crime, realizada pela Delegacia de Repressão a Lavagem de Dinheiro.