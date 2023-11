Policiais civis do Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico (Denarc) deflagraram na manhã desta quinta-feira (30) uma das maiores operações do ano. Tentam impedir que se consolide a aliança de dois grandes grupos criminosos que atuam em Porto Alegre, os V7 da Vila Cruzeiro e os quadrilheiros da Vila Jardim. Acordos de não agressão entre esses dois agrupamentos até já existiam, porque eles têm como inimigos a maior facção da capital gaúcha, os Bala na Cara, do bairro Bom Jesus. Só que agora o pacto ganhou dimensões nacionais.