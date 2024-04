O Ministério Público denunciou um homem de 38 anos pelo homicídio de Maria Rosane Stefanello, 53 anos, e Valdir Meller, 54. Os dois moravam em Campo Bom, no Vale do Sinos, e foram assassinados no dia 12 de janeiro deste ano. Segundo o delegado Rodrigo Câmara, o suspeito, cujo nome não foi divulgado, devia mais de R$ 200 mil ao casal, que supostamente praticava agiotagem, segundo a polícia.