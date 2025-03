Jovem de 22 anos suspeito de matar mulher atropelada e ferir três pessoas em Bento Gonçalves está foragido há uma semana

Caso ocorreu na Rua Ciro Cini, no bairro Santa Rita, no domingo de Carnaval (2). Polícia Civil / Divulgação

O jovem de 22 anos, identificado pela Polícia Civil como o motorista suspeito de atropelar e matar Sandra Letícia de Carli, 46 anos, e deixar outras três pessoas feridas, em Bento Gonçalves, está foragido há uma semana. A solicitação de prisão preventiva foi acatada pela Justiça na sexta-feira passada (7).

A Polícia Civil faz diligências para a localização do homem, conforme informou o delegado Rodrigo Morale nesta quinta (13). Portanto, as autoridades ainda não conseguiram tomar o depoimento do suspeito.

O delegado Morale adiantou que o suspeito deverá ser indiciado por homicídio qualificado consumado e por três tentativas de homicídio qualificado.

Relembre o caso

O atropelamento ocorreu na Rua Ciro Cini, no bairro Santa Rita, na madrugada do dia 2. Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pela Polícia Civil, mostram o momento em que um grupo de pessoas está caminhando pela via, às 4h57min, quando um carro avança e o atinge.

O veículo fica parado por cerca de 30 segundos. Na sequência, acelera novamente, atropela outra vez Sandra Letícia de Carli e foge do local. A vítima morreu horas após dar entrada no hospital. Um homem e outras duas mulheres ficaram feridos na ocasião.

Outro lado

Em vídeo enviado à reportagem, a advogada Angélica Zappas, que defende o motorista de 22 anos suspeito no caso, diz que ele não possui antecedentes criminais, é trabalhador e não conhecia as vítimas. No entendimento dela, o rapaz não pode ser julgado de forma precipitada. Diz também que, no dia dos fatos, teria agido movido pelo medo de ser linchado.