Volante volta a treinar com bola e pode ser reforço do Grêmio no Gre-Nal

Cuéllar avançou no processo de recuperação de lesão muscular. Guilherme Testa / Grêmio FBPA

O volante Cuéllar está cotado para reforçar o Grêmio no Gre-Nal de domingo (16). O jogador avançou no processo de recuperação de lesão muscular e, conforme apurado por Zero Hora, já treina com bola no CT Luiz Carvalho.

O atleta, que ainda é dúvida para o clássico, será reavaliado nesta sexta-feira (14).

O colombiano sentiu um problema muscular na coxa esquerda em um treino na semana passada e foi vetado tanto do Gre-Nal da Arena, no sábado (8), quanto do jogo contra o Athletic, na quarta-feira (12).

O jogador já está clinicamente recuperado e vem treinando com os atletas não relacionados para a viagem a São João del Rei.

A definição sobre a presença de Cuéllar ocorrerá nos próximos dois dias. Na sexta-feira (14), o volante terá, pela primeira vez após a lesão, a oportunidade de treinar com os companheiros.

Se reagir bem à atividade, o meio-campista será relacionado para o Gre-Nal.

Avaliação de Quinteros

A presença do volante no time titular dependerá de uma avaliação física e técnica de Gustavo Quinteros.

Pesa contra o atleta a boa condição de Camilo, que vem sendo elogiado internamente pelo seu desempenho no setor. Porém, o colombiano tem a seu favor a experiência.

O Tricolor entende que a "falta de casca" do time foi um dos problemas na derrota por 2 a 0 no clássico da Arena.

Retornos

Poupados contra o Athletic, João Pedro, Lucas Esteves, Monsalve e Cristian Olivera devem retornar ao time titular, assim como Tiago Volpi.

No setor ofensivo, Francis Amuzu pode ser a novidade. Em contrapartida, com suspeita de lesão muscular, Martin Braithwaite é a principal preocupação. Se o dinamarquês não puder atuar, Arezo deve ser o centroavante titular.

Escalação

O provável Grêmio para o Gre-Nal tem: Tiago Volpi, João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Camilo), Villasanti e Monsalve; Cristian Olivera, Braithwaite (Arezo) e Amuzu.

O clássico no domingo (16) está marcado para às 16h, no Estádio Beira-Rio. Para ser octacampeão gaúcho, o Tricolor precisa reverter uma desvantagem de 2 a 0. Para levar a taça no tempo normal, o time de Quinteros precisa vencer o Inter por três gols de diferença. Uma vitória tricolor por dois gols leva a decisão para os pênaltis.