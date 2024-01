Enquanto enfrentam a dor da perda, familiares de Maria Rosane Stefanello, 53 anos, e Valdir Meller, 54, tentam entender o que está por trás da morte do casal natural de Sapiranga. Os corpos foram encontrados pela Brigada Militar na última sexta-feira (12), com marcas de tiros, dentro do automóvel Creta das próprias vítimas. O carro estava em um trecho de chão batido do bairro Quatro Colônias, em Campo Bom, no Vale dos Sinos.