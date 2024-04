As autoridades de segurança pública do Estado fortalecem, em decorrência do intensivo trabalho de investigações empreendido desde a quarta-feira (10), a hipótese de que a chacina ocorrida em Cidreira seja resultado da guerra entre facções. A disputa de poder e domínio de territórios, principalmente para ampliar o alcance do tráfico de entorpecentes, seria o pano de fundo do ataque que constituiu uma atmosfera de insegurança no município.