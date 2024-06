Os três acusados pelas mortes de um jovem e um adolescente em um depósito de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, seguem presos aguardando por julgamento. O crime foi descoberto em 31 de março do ano passado, quando os corpos de Wesley Amaral dos Santos, 19 anos, e Jonathan Júnior Xavier Lopes, 16, foram localizados em uma estrada com as mãos amarradas e saco na cabeça.