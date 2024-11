A Polícia Civil confirmou, neste sábado (23), o resultado da perícia do corpo da enfermeira Patricia Rosa dos Santos, de 41 anos, morta em Canoas, na região metropolitana. O laudo indicou a presença de dois sedativos no organismo da vítima. As informações são do g1. O marido dela, o médico do Samu Andre Lorscheitter Baptista, 48, foi indiciado e está preso preventivamente pela suspeita do crime.