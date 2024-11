Investigação Notícia

Polícia Civil indicia médico suspeito de matar esposa em Canoas

André Lorscheitter Baptista teria assassinado Patrícia Rosa dos Santos com medicamentos. Ele está preso na Penitenciária Estadual de Canoas. Equipe de saúde que atendeu o chamado no dia do crime também foi responsabilizada

