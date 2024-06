Em setembro de 2020, o gaúcho Sandro Caron assumiu a Secretaria de Segurança do Ceará. O Estado amargava uma disparada dos homicídios, após motim de policiais militares no início do ano e domínio de facções. O delegado da Polícia Federal, que atuou na coordenação da segurança da Copa do Mundo de 2014 e coordenou o serviço antiterrorismo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, estava diante de um dos maiores desafios da carreira. Após se tornar, em janeiro do ano passado, secretário da Segurança Pública do RS, passou a replicar aqui parte da experiência na redução dos assassinatos alcançada no Nordeste.