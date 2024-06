No início de maio, uma influenciadora digital gaúcha criou uma campanha e divulgou uma chave Pix pedindo doações para as vítimas da enchente. A ação era legítima e a conta era vinculada à mulher. No entanto, criminosos criaram outras chaves similares, mudando apenas um dígito, para se aproveitar daqueles que, porventura, errassem na digitação. Embora sutil, a estratégia conseguiu desviar valores de doações e foi descoberta pela polícia, assim como outros esquemas bem menos discretos.