Relatório anual Metade dos homicídios de 2022 no Brasil aconteceu em 3% das cidades Atlas da Violência, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que a Bahia tem sete municípios entre os 10 com maior taxa de assassinatos no país. Única capital que não figura na lista é Florianópolis