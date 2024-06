Na tarde de 16 de julho de 2022, Alessandra Dellatorre, 29 anos, foi vista pela última vez caminhando pela Avenida Unisinos, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Imagens de câmeras indicaram que ela poderia ter andado na direção de uma mata fechada, numa área militar, no limite entre São Leopoldo e Sapucaia do Sul. Quase dois anos após o seu desaparecimento, os restos mortais da advogada foram encontrados nessa área, há cerca de duas semanas. Após a confirmação da identidade, a Polícia Civil instaurou um novo inquérito para apurar o que causou a morte de Ale, como era chamada.