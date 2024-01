De um sítio em Morungava, na área rural de Gravataí, policiais desenterraram um arsenal formado por fuzis e pistolas, há oito meses. Foram localizadas ao todo na propriedade 26 armas, que estavam em poder de um grupo criminoso. O número equivale a média de apreensões de armamentos realizada por dia no Estado pela Brigada Militar e Polícia Civil em todo ano passado. Ao longo de 2023, foram recolhidas 9.462 armas no Rio Grande do Sul pelas duas corporações, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). No comparativo com 2022, houve ligeira redução, de 4%.