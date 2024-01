Um suspeito de envolvimento num caso brutal, ocorrido em São Leopoldo, no Vale do Sinos, foi preso pela Polícia Civil. Um homem de 34 anos foi detido de forma temporária durante a investigação do assassinato de uma mulher, que teve o corpo encontrado dentro de uma mala no Rio dos Sinos, no início deste mês. A vítima, identificada como uma jovem de 29 anos, que residia no município do Vale do Sinos, foi esquartejada.