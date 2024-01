Familiares identificaram, na manhã desta terça-feira (23), o corpo de Steven Carbunk Teixeira dos Santos, 40 anos, que foi encontrado dentro de um veículo no entroncamento da RS- 453 com a BR-470, em Garibaldi. O Fiat/Palio de cor azul, emplacado na cidade de Garibaldi e pertencente a Santos, foi localizado no fim da tarde de segunda-feira (22). Ele estava desaparecido desde o dia 14 de dezembro do ano passado.