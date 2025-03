Nomeação de novos guardas municipais de Caxias aguarda contratação de curso de formação

Secretário disse que eles serão nomeados até a metade do ano.

A nomeação de 70 novos guardas municipais em Caxias do Sul vai ocorrer somente após o município contratar um curso de formação obrigatório para os servidores . O tema foi alvo de cobranças do vereador Bortola (PP) na sessão da última quinta-feira (6) na Câmara. Ele chegou a insinuar que o secretário, Paulo Rosa, poderia não encaminhar o chamamento.

Os novos servidores já estão aprovados em concurso, e o secretário disse em entrevista à Gaúcha Serra, em janeiro, que eles serão nomeados até a metade do ano. O semestre, no entanto, já está chegando à metade e o termo de referência do edital está em fase de elaboração. Depois ainda serão necessários os orçamentos e os trâmites da licitação.