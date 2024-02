A partir de um projeto de lei sancionado pelo Governo do Estado no último dia 11, Caxias do Sul será uma das 14 comarcas do Rio Grande do Sul a ter uma Defensoria Pública Especializada no Atendimento à Vítima de Violência Doméstica e Feminicídio. A defensoria está em fase de organização e destinação do profissional para o cargo, e a expectativa é de que o atendimento se inicie a partir de março. Essa é mais uma das medidas adotadas pelas autoridades para reduzir o número de mulheres mortas. De acordo com dados do governo gaúcho, 18 mulheres foram vítimas de feminicídio nos 49 municípios da Serra no ano passado. Em 2022 foram 11.