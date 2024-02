Procurado desde 2019, Diogo Henrique Martins, 36 anos, é apontado como líder de uma das maiores facções do Rio Grande do Sul, e um dos principais foragidos do Estado. Além de ser investigado em casos de tráfico de drogas e homicídios, ele também teria envolvimento em casos de ameaças e represálias a empresários gaúchos, conforme a Polícia Civil. O homem foi localizado e preso preventivamente na cidade de São Paulo, na última sexta-feira (19), após cerca de nove meses de investigação.