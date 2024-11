Negros são 21,2% da população e 33,5% dos presos no RS

Apesar de representar minoria no total de encarcerados no Rio Grande do Sul, a população negra é a mais presa no Estado em relação aos demais grupos étnicos, segundo levantamento da secretaria estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo. Especialistas alertam que a tendência pode refletir consequências de mazelas sociais, como o racismo estrutural, e alertar para a urgência de políticas públicas voltadas ao amparo da comunidade negra e conscientização racial de agentes da segurança pública. O estudo utilizou dados extraídos em 30 de outubro do Sistema Infopen-RS, que tem informações sobre os presos do RS, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).