O ano em que a Seleção teria Carlo Ancelotti, não teve Ancelotti, mas teve demissão de Fernando Diniz, sucedida pelo anúncio de Dorival Júnior, queda para o Uruguai nas quartas de final da Copa América e empate com a Venezuela termina com novo empate com os uruguaios, vaias na Fonte Nova e o quinto lugar nas Eliminatórias.