O Valencia da data Fifa. É esse atleta que o torcedor colorado deve esperar com ansiedade em Porto Alegre após a partida do Equador contra a Colômbia nesta terça-feira (19), em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Mais uma vez, o camisa 13 foi decisivo para a vitória do seu país, assim como aconteceu na goleada sobre a Bolívia, cinco dias antes. As atuações contrastaram com a má fase que o colocou no banco de reservas do Beira-Rio.