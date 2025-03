PGE diz que houve conluio entre empresas e famílias de pacientes para superfaturar serviços de home care

PGE / Governo do Rio Grande do Sul / Divulgação

O procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, disse nesta segunda-feira (24) que foram identificados casos de conluio entre empresas e familiares de pacientes para superfaturar serviços de home care no Rio Grande do Sul. Esse tipo de atendimento de saúde domiciliar é recomendado por laudos médicos e pago pelo governo do Estado.