Tentativa de homicídio Notícia

Adolescente joga óleo quente na mãe, na irmã de quatro anos e no padrasto, em Imbé

Familiares foram encaminhados para atendimento hospitalar. Mãe teve 30% do corpo queimado. Garota fugiu, mas foi apreendida na RS-786, com queimaduras no braço