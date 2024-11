A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RS reduziu a pena de Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues e de Bruna Nathiele Porto da Rosa, mãe e madrasta, condenadas por torturar, matar e ocultar o corpo do menino Miguel dos Santos Rodrigues, de sete anos, no Litoral Norte. O crime ocorreu em julho de 2021, em Imbé.