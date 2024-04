Na pousada na Rua Sapucaia, na área central de Imbé, no Litoral Norte, onde Miguel dos Santos Rodrigues, sete anos, esteve em suas últimas semanas de vida a presença dele sequer foi notada. Ninguém sabia que um menino morava ali com a mãe Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, e a madrasta Bruna Nathiele Porto da Rosa. Outras crianças brincavam no pátio diariamente, mas o garoto nunca esteve entre elas. Um poço de luz, atrás do box do banheiro, era usado para mantê-lo escondido. Na gélida noite de 29 de julho de 2021, as duas deixaram o quarto transportando uma mala. Dentro dela, estava o corpo esquálido do garoto, que foi arremessado nas águas do Rio Tramandaí.