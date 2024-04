Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, 28 anos, mãe do menino Miguel dos Santos Rodrigues, assassinado aos sete anos, falou à Justiça sobre a morte do filho (assista a trecho do depoimento no vídeo acima). Ela foi a primeira ré a ser ouvida durante o julgamento em Tramandaí, no Litoral Norte, na quinta-feira (4).