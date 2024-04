Miguel dos Santos Rodrigues, sete anos, deixou o município de Paraí, na Serra, para viver com a mãe, Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, e a companheira dela Bruna Nathiele Porto da Rosa. Até então, o menino estava aos cuidados da avó materna. Pouco mais de três meses depois, em julho de 2021, em Imbé, no Litoral Norte, as duas procuraram a polícia para relatar que o garoto havia sumido. O caso culminou com a prisão da mãe e da madrasta, pelo assassinato da criança. O corpo, que teria sido arremessado no rio, nunca foi encontrado. Nesta quinta-feira (4), as duas são submetidas a julgamento pelo crime.