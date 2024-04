A última imagem obtida de Miguel dos Santos Rodrigues, sete anos, é de um menino apático, magro e com olheiras profundas. A fotografia foi tirada numa pousada em Imbé, no Litoral Norte, onde ele vivia, em julho de 2021. No mesmo mês, o garoto desapareceu e a mãe, Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, 28, e a companheira dela, Bruna Nathiele Porto da Rosa, 26, foram presas, suspeitas de terem assassinado a criança. As duas vão a júri pelo crime a partir da próxima quinta-feira (4), em Tramandaí. A expectativa é que o julgamento se estenda por dois dias.