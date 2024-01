Foi agendado para 4 de abril o júri das duas rés pelo assassinato do menino Miguel dos Santos Rodrigues, sete anos, que desapareceu em Imbé, no Litoral Norte. A mãe Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, 28, e a madrasta Bruna Nathiele Porto da Rosa, 26, seguem presas. As duas são acusadas de terem espancado e matado a criança em julho de 2021 e arremessado o corpo, que nunca foi encontrado, nas águas do Rio Tramandaí.